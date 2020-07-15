Минфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми

Минфин России перечислил 555 млрд рублей или 99% всех средств, которые были выделены на дополнительные выплаты семьям с детьми на фоне коронавируса.

«Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, четкая расстановка приоритетов и автоматизация процессов дали возможность правительству в кратчайшие сроки перевести семьям с детьми более 500 млрд рубелй.

«Для понимания, это сопоставимо с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период (за второй квартал 2020 года от НДПИ поступило 555 млрд рублей)», – прокомментировал Силуанов.

Он добавил, что семьи все еще продолжают обращаться за выплатами, и все деньги будут предоставлены вовремя.

Напомним, в мае президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. В конце июня он предложил еще раз выплатить по 10 тыс. рублей.

ПФР разъяснил порядок получения дополнительных выплат на детей: тем родителям, кто уже получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей 3-16 лет, выплата будет продлена автоматически.

Ранее Минтруд сообщал, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. на детей до 16 лет получили 26 млн семей.