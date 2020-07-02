В США арестовали бывшую подругу Эпштейна по делу о торговле секс-услугами

Британская предпринимательница Гилейн Максвелл, бывшая подруга американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях и покончившего с собой в американской тюрьме, арестована в штате Нью-Гэмпшир.

Максвелл подозревается в причастности к торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

Ожидается, что она предстанет перед судом в течение дня.

Уточняется, что Максвелл – дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan. Считается, что она состояла в близких отношениях с Эпштейном в 1990-е и 2000-е годы.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

На фоне ареста Эпштейна об уходе в отставку объявил министр труда США Александр Акоста. Его критиковали за то, что в 2008 году он позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за надругательства над несовершеннолетними.

В августе Эпштейна нашли на полу тюремной камере с повреждениями на шее, он покончил с собой.