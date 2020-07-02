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2 июля, четверг | Последнее обновление — 15:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин поблагодарил россиян за голосование по Конституции
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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев
Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Триумф Путина
Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова триумф. Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
Очень трудно спорить с зеркалом
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Нас загоняют в цифровую бедность
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Все говорят о цифровом детоксе – отдыхе, очищении от гаджетов и интернета, но что-то массовым это явление никак не становится. И вряд ли в ближайшее время станет – мы уже слишком зависимы от этих прямоугольных штук. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Россия проголосовала за поправки в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?Подробности...
Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.Подробности...
Россияне опробовали голосование рядом с домом
Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во двореПодробности...
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