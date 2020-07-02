Путин поблагодарил россиян за голосование по Конституции

Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию страны. Президент отметил, что государству необходимо сделать все, чтобы оправдать доверие россиян.

«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России, хочу сказать «спасибо вам большое» за поддержку и доверие», – сказал президент на открытии заседания оргкомитета «Победа», передает ТАСС.

Он добавил, что страна еще осталась во многом уязвима.

«Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока «на живую нитку». Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он пояснил, что понимает и тех, кто проголосовал против.

«После крушения, развала Советского союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее», – отметил глава государства.

Президент отметил, что государству необходимо сделать все, чтобы оправдать доверие россиян.

Итоги голосования по Конституции показывают, что подавляющее большинство россиян верят, что власти могут работать лучше, сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов.

Песков также заявлял, что итоги голосования по поправкам в Конституцию однозначно стали триумфом. По его словам, в России де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Владимиру Путину.

ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.