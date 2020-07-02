Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, это будет сделано оперативно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что в пятницу президент подпишет указ о внесении поправок в конституцию, принятых на голосовании.

Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Путин может принять документы, которые введут в действие новые поправки к Конституции, после утверждения официальных итогов голосования Центризбиркомом, передает РИА «Новости».

«Сейчас наши комиссии приводят в порядок документы, рассматривают, если вдруг поступили какие-то жалобы, все это стекается к нам. Все это оперативно и быстро. На основе этого мы завтра проводим официальное заседание, где будет принято постановление и утверждены официальные итоги. И дальше уже президент на основе этого может принимать соответствующие документы, которые бы вводили в действие новые поправки», – сказала Памфилова.

Ранее Песков заявил, что итоги голосования по поправкам в Конституцию однозначно стали триумфом. По его словам, в России де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Владимиру Путину.

Также он добавил, что ни о каком «разборе полетов» с главами регионов, где зафиксирована наименьшая явка на голосовании и речи быть не может. Песков отметил, что никакой «заказной явки или заказного результата нет и не было».

В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.