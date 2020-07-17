Украина пригрозила учениями с участием НАТО в ответ на «Кавказ–2020»

Украина в ответ на запланированные российские военные учения «Кавказ–2020» организует командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2020», для участия в которых намерена привлечь страны НАТО, заявил в Раде министр обороны Украины Андрей Таран.

«С учетом накопления войск [РФ] под предлогом подготовки учений «Кавказ–2020», минобороны Украины и вооруженные силы Украины планируют в это же время, в последнюю декаду сентября, провести стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2020», – передает ТАСС слова Тарана.

По его словам, Киев рассчитывает, что в них примут участие и страны НАТО.

В то же время Таран отметил, что Украина не видит угрозы наступления со стороны России в период проведения учений «Кавказ–2020».

Напомним, ранее в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства заявил, что по решению президента Владимира Путина в России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

Министр указал, что проверка войск проводится для оценки способности вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны и подготовки к учению «Кавказ–2020».

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