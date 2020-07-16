Песков назвал Сафронова талантливым журналистом

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16 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Как можно примирить Азербайджан и Армению

В конфликте между Арменией и Азербайджаном активно применяется в том числе артиллерияФото: Reuters Staff/Reuters
Армяно-азербайджанская граница вот уже почти 30 лет является самой горячей точкой постсоветского пространства. Здесь регулярно вспыхивают бои – от обычных обстрелов до масштабных боевых действий. Почему ни одна из сторон никак не может добиться ни военной, ни политической победы – и на каких условиях возможен мир между этими странами? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...

Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...
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          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
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          • Армению

          • Ни одну из сторон

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              Песков назвал Сафронова талантливым журналистом

              16 июля 2020, 12:30

              Текст: Алина Назарова

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              В Кремле знают Ивана Сафронова как талантливого журналиста, но меру пресечения назначает суд, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              «В данном случае совершенно неважно, что считают в Кремле. В Кремле не правомочны избирать меру пресечения, и не Кремль принимает решение, содержать человека под стражей или выпускать. Это решение может принять только суд», – сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас держать по арестом Сафронова.

              Отвечая на вопрос, можно ли поручиться за Сафронова, по мнению Кремля, Песков сказал, что вопрос скорее носит эмоциональную окраску, передает РИА «Новости».

              «Мы его хорошо знаем, мы не один год с ним вместе работали. Он работал в пуле, когда Путин был премьер-министром, потом, когда Путин опять вернулся в президентское кресло, он работал. Действительно, мы знаем его как очень талантливого, хорошего журналиста», – добавил пресс-секретарь главы государства.

              В Мосгорсуде в четверг проходит рассмотрение жалобы на арест Сафронова. Он доставлен в суд, заседание будет проходить в закрытом режиме. Полицейские усилили меры безопасности у здания Мосгорсуда. У здания дежурит автозак, территорию суда патрулируют наряды полиции.

              Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

              13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.


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