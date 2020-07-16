Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»

Первый президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции» в 1990 году.

Горбачев заявил, что подобные нападки не имеют под собой оснований, передает издание «Подъем».

«Они разыгрывают разные варианты, чтобы узнать нашу реакцию. Чепуха. Больше и нет за этим ничего», – добавил он.

Ранее Пушков прокомментировал слова официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта о том, как 30 лет назад в ходе встречи с руководством ФРГ в Архызе Горбачев дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе.

«Горбачев мог, как минимум, выставить условия, не говоря уже о том, что мог выступить против и потребовать нейтрального статуса для новой Германии. Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны», – заявил сенатор.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы.