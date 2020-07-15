Турция отчиталась о принятых мерах безопасности в туротрасли

Посольство России положительно отозвалось о принятых Анкарой в туристической отрасли мерах, направленных на борьбу с коронавирусом, заявил посол Турции в России Мехмет Самсар.

«Турция предприняла все необходимые меры против эпидемии коронавируса как в аэропортах, так и на туристических объектах. В связи с этим для ознакомления с предпринятыми мерами на месте при поддержке министра иностранных дел и министра по культуре и туризму был организован рабочий визит послов, представляющих различные страны в Турции. Посол России в Анкаре также принял участие в данном визите и положительно отозвался о принятых Турцией в туристической отрасли мерах», – передает ТАСС его слова.

Дипломат также добавил, что Турция поделилась подробной информацией о мерах и пригласила в страну делегацию представителей соответствующих российских ведомств для ознакомления с ними на месте.

«В свете предпринимаемых нами мер мы предложили российским инстанциям возобновить прямое авиасообщение между Турцией и Россией в самое ближайшее время. Мы хотим, чтобы авиасообщение было открыто как можно скорее, и наши российские друзья снова получили возможность посещать нашу страну», – добавил он.

Кроме того, Самсар отметил, что в ближайшее время будет определена дата проведения очередного заседания российско-турецкого Совета сотрудничества.

«Заседание турецко-российского Совета сотрудничества высшего уровня в этом году, если позволят условия, будет проведено в Турции. Дата этого заседания, проводимого под руководством лидеров двух стран, будет определена в ближайшее время», – добавил он.

Ранее в среду Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией.

Перед этим Дмитрий Песков заявил, что российские власти на данный момент не принимали решений относительно полного открытия границ для въезда в страну иностранцев.