Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Турция и Россия договорились возобновить авиасообщение с 15 июля, сообщило турецкое министерство транспорта.

По информации Анатолийского агентства, во вторник представители министерств обеих стран провели переговоры, по итогам которых перелеты разрешили начать выполнять с 15 июля, сообщил ТАСС.

Источник в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщил РИА «Новости», что точной даты начала полетов пока нет.

«Сегодня наш министр сообщил, что с Россией достигнута договоренность об открытии воздушного пространства для гражданских полетов. Однако никаких точных дат пока нет, и когда самолеты полетят, неизвестно. Это уже авиаперевозчики согласуют и договорятся между собой. Может, завтра, может, через неделю», – сказал он.

При этом источник в авиакомпании Turkish Airlines сообщил, что пока конкретных планов относительно возобновления полетов в Россию нет.

«На данный момент планов полетов в Россию в Turkish Airlines нет, сегодня полетов не запланировано. Наш министр сделал заявление о том, что Турция и Россия договорились о начале полетов. Теперь мы будем ждать дальнейших указаний от министерства. Как только будет определен календарь полетов и число рейсов – сразу же стартуем», – сказал источник.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти на данный момент не принимали решений относительно полного открытия границ для въезда в страну иностранцев.

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы.

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