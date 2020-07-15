Новосибирские ученые первыми в России получили нейтрализующие коронавирус антитела

В Новосибирске сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН первыми в России получили антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус, сообщила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

«В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. <...> Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 (белок, встроенный в клеточную мембрану) и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени», – рассказала она ТАСС.

Дорохова отметила, что дальнейшее развитие исследований антител позволит создать средства для специфической терапии, а также профилактики COVID-19. К тому же выявленные антитела могут стать материалом для изучения особенностей иммунитета при заболевании коронавирусом.

Лаборатория иммуногенетики ИКМБ СО РАН занимается созданием средств молекулярной диагностики и терапии заболеваний человека.

Ранее в этой лаборатории ученые создали аэрозольный препарат для борьбы с широким спектром вирусов, препарат рассмотрен для включения в пакет предложений, который будет направлен в правительство.

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