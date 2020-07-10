Голикова сказала, с какими странами Россия возобновит авиасообщение

Россия намерена возобновлять полеты только в те страны, где рост числа инфицированных коронавирусом не превышает 1% в среднем в сутки, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Россия возобновит полеты только в те государства, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тыс. жителей, приводит слова Голиковой ТАСС.

Она добавила, что въезжающие в Россию иностранцы будут обязаны пройти тест на коронавирус не менее чем за три дня до прибытия.

«Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19. О каких обследованиях идет речь. Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР тестирование, которые получены не менее чем за три дня до прибытия в Российскую Федерацию», – уточнила вице-премьер.

При этом двухнедельный карантин может сохраняться для россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой.

Россия намерена оценивать каждые две недели эпидемическую ситуацию в иностранных государствах, чтобы корректировать список стран, куда возобновляются рейсы.

Дату возможного возобновления международного авиасообщения правительство обсудит после 15 июля.

«Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры», – сказала Голикова.

В четверг вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что Россия не намерена восстанавливать международное авиасообщение в случае сохранения опасности второй волны коронавируса.

По его словам, пока неясна способность правительств отдельных стран «гарантировать безопасность россиян».

Источник в авиавластях России заявлял, что восстановление международного авиасообщения с Россией возможно только на принципах паритета и взаимности.