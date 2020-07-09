В России оценили возможность возобновления международного авиасообщения

Россия не намерена восстанавливать международное авиасообщение в случае сохранения опасности второй волны коронавируса, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чиновник, комментируя сообщения о предложении возобновить международное сообщение с девятью странами Европы и Китаем, отметил, что не обладает подобной информацией, передает ТАСС.

«Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, столько жизней спасено, чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять», – подчеркнул Чернышенко.

Он добавил, что неясна способность правительств отдельных стран «гарантировать безопасность россиян».

«Понятно, что все хотят выехать, и, может быть, авиаперевозчики тоже хотели бы возобновить эти полеты. Но безопасность наших граждан – это самый главный аспект», – отметил вице-премьер.

Чернышенко отметил, что власти регионов, принимая решение о снятии ограничений, контролируют эпидемиологическую ситуацию, но за пределами России «контроль и такую управляемость обеспечить будет крайне сложно».

Ситуация могла бы стать проще с созданием вакцины, но она пока проходит испытания, «поэтому спекулировать на этой теме преждевременно».

Вице-премьер напомнил, что «есть поручение по разработке нового национального проекта в сфере туризма», который позволит сделать работу по развитию внутреннего туризма приоритетной. «Мы ожидаем, что к осени Ростуризм свои предложения в правительство о такой национальной программе подготовит. Надеемся, что это будет новый толчок к развитию туристической индустрии в нашей стране», – сказал Чернышенко.

Он пояснил, что на фоне ограничений по коронавирусу нужно ориентироваться на развитие внутреннего туризма.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россию не интересуют надуманные ограничения по въезду и выезду иностранцев и россиян, Москва готова к работе по открытию границ с другими странами, но нужно ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.

В четверг СМИ сообщили, что Роспотребнадзор предложил список стран для открытия авиасообщения с Россией на первом этапе. В него вошли несколько государств Евросоюза и Азии.

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