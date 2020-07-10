В России назвали условия возобновления международного авиасообщения

Восстановление международного авиасообщения с Россией возможно только на принципах паритета и взаимности, заявил источник в авиавластях страны.

«Возобновление будет возможно на принципах взаимности. Даже, если Россия возобновит полеты со своей стороны, то будет необходимо учитывать действующие нормы в иностранном государстве», – пояснил собеседник ТАСС.

Он пояснил, что у России соглашение о воздушном сообщении подписано отдельно с каждой европейской страной. По этой причине российская сторона может открыть сообщение в отдельные страны Евросоюза.

В четверг вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что Россия не намерена восстанавливать международное авиасообщение в случае сохранения опасности второй волны коронавируса.

По его словам, пока неясна способность правительств отдельных стран «гарантировать безопасность россиян».

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россию не интересуют надуманные ограничения по въезду и выезду иностранцев и россиян, Москва готова к работе по открытию границ с другими странами, но нужно ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.