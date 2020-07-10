Бывшего челябинского вице-губернатора освободили по УДО

Ленинский районный суд Оренбурга 10 июля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство удовлетворено. Через 10 рабочих дней он вернется в Челябинск», – сообщил Ura.ru источник в суде.

Напомним, на посту вице-губернатора Сандаков отвечал за внутреннюю политику региона. В марте 2015 года он был задержан по обвинению в мошенничестве, год провел в СИЗО. Затем ему предъявили обвинение в получении взятки, еще год он провел под домашним арестом.

Осенью 2018 года Сандакова приговорили к пяти с половиной годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплате штрафа в 7 млн рублей. Однако уже через год Сандаков добился замены наказания на принудительные работы. В Челябинске мест не нашлось, поэтому его отправили в исправительный центр Оренбурга.

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