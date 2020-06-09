Глава Удмуртии рассказала о механизме работы со сложными вопросами от врачей

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов в прямом эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной разъяснил механизм работы правительственной горячей линии для медицинского персонала, отметив, что лично включен в решение проблем и вопросов врачей.

«Это специальный отдельный телефон главы Республики и министра здравоохранения. Он сейчас передо мной. Например, за время нашего разговора – 29 не отвеченных. Я не успеваю сам отвечать на все вопросы, но вникаю всегда. На сложные вопросы от медицинских работников отвечаю сам обязательно. Сейчас ситуация больше психологического напряжения у всех, у врачей тем более. С врачами обязательно нужно быть на связи. Это вопросы, которые сформировались, в том числе и за счет слухов. И когда глава на них отвечает – это своевременно и правильно. Благодаря их обращениям, мы внесли коррективы не только в систему оплаты, не только в организацию работы, но разработали специальные протоколы. Это адекватная мера в данной ситуации. Это помогло нам выстроить, на мой взгляд, вполне сбалансированную и правильную систему поддержки медицинских работников в этой непростой ситуации», – приводятся слова Бречалова в поступившем в газету сообщении.

Александр Бречалов также объявил в эфире, что с 15 июня в регионе отменят четырнадцатидневный карантин для въезжающих в регион. Это отмена не затронет лишь тех, кто работает организованными группами вахтовым методом в острых точках по коронавирусу. При этом глава Удмуртской Республики поделился личными ощущениями в связи с перенесенной коронавирусной инфекцией и оценкой работоспособности всей системы здравоохранения Удмуртии.

В беседе Александр Бречалов отметил, что в период пандемии важные задачи для региона не отошли на второй план и реализация национальных проектов не останавливалась. В регионе продолжает работать весь сектор АПК, ведутся ремонтные работы объектов социальной инфраструктуры, введены специальные меры поддержки для IT-отрасли, остается важной задача по наращиванию несырьевого экспорта и привлечению инвестиций.

Глава региона привел примеры реальной поддержки предприятий и малого и среднего бизнеса в сложных условиях, поделился итогами инвестиционной сессии в рамках проекта «Удмуртия Calling».

В рамках диалога Александр Бречалов также высказал свое мнение по вопросу общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, отметив, что с точки зрения безопасной организации самой процедуры, регион полностью готов.

Кислицына в своем Telegram отметила, что Бречалов рассказал и о собственном опыте заболевания коронавирусом, который у него прошел без симптомов. Глава Удмуртии продолжал работать в самоизоляции. Он также отметил, что удалось модернизировать систему здравоохранения, и в этом очень помогли быстрые и эффективные решения президента, федерального правительства, штаба.

Говоря о поправках в Конституцию, Бречалов отметил, что это очень важный процесс, который должен быть поддержан, так как социальные гарантии по-настоящему возвращают чувство собственного достоинства, ощущение нужности. Он добавил, что это правильно, когда власть спрашивает мнение людей, хотя и не обязана по закону.

Прямой эфир Экспертного института социальных исследований в рамках цикла бесед с руководителями субъектов «Регионы о главном» прошел в формате двусторонней трансляции в Instagram в аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В интервью были озвучены вопросы как от участников прямой трансляции, оставленные в комментариях, так и от СМИ, экспертов, жителей региона, присланные заранее.

Прямой эфир прошел в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном», инициированной Экспертным институтом социальных исследований. Ранее участие в аналогичных эфирах приняли глава Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

ЭИСИ также выпускает ряд аналитических продуктов, среди которых: ежедневный «Мониторинг мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции», еженедельные «Рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями» и «Мониторинг региональных практик».