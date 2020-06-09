Ефремова увезли на допрос

Полицейские увезли актера Михаила Ефремова из дома на служебном автомобиле, его доставили на допрос в столичное отделение полиции.

На вопрос РИА «Новости» о том, признает ли он свою вину, Ефремов ничего не ответил.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Ефремова допрашивают в рамках уголовного дела о ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.

Полицейские до этого провели у дома актера несколько часов, позднее оцепление сняли. Ефремов не явился на допрос утром из-за плохого самочувствия.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.

Возбуждено уголовное дело. Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер в больнице. Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

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