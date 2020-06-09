Экс-премьер Киргизии приговорен к еще одному сроку

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НОВОСТЬ ЧАСА:Ефремову домой вызвали скорую помощь
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом
Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием
Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов
Почему украинцы считают, что побеждают Россию
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление
Преступная мерзость актера Ефремова
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
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Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам
Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Подробности...
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Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП
Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободыПодробности...
Скончался актер Михаил Кокшенов
На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»Подробности...
Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику
В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условийПодробности...
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