Экс-премьер Киргизии приговорен к еще одному сроку

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
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Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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              Экс-премьер Киргизии приговорен к еще одному сроку

              9 июня 2020, 13:31

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-премьера Киргизии Сапара Исакова к еще одному тюремному сроку до 18 лет лишения свободы за коррупцию при реконструкции исторического музея в столице республики и строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате, сообщили в канцелярии суда.

              Обвинение в организации коррупционной схемы при реконструкции государственного исторического музея было предъявлено бывшему премьеру в январе 2019 года. По версии следствия, стоимость работ по реконструкции была значительно завышена, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 1,4 млн долларов, передает РИА «Новости».

              Также, по версии обвинения, Исаков был причастен к завышению стоимости работ при строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате с ущербом государству в 2 млн долларов.

              Для Исакова это уже третий обвинительный приговор. В начале декабря 2019 года Свердловский районный суд Бишкека приговорил Исакова к 15 годам лишения свободы за коррупцию при модернизации ТЭЦ столицы. 


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