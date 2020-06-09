В медорганизациях Дагестана начали внедрять новейшие информационные системы

В медицинских учреждениях Дагестана на фоне ситуации с коронавирусом внедряются новейшие информационные системы, помогающие в борьбе с распространением заболевания, сообщает минздрав республики.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что накануне внедрение новейших информационных технологий поддержки принятия решений по борьбе с COVID-19 обсудили в режиме ВКС в республиканском минздраве. На дистанционной связи с федеральными экспертами были руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов, министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов, специалисты минздрава Дагестана и главврачи ряда крупных больниц.

В рамках пилотного проекта в Дагестане планируется внедрение системы «Электронный клинический фармаколог», которая поможет врачам оценить рациональность и совместимость назначения пациенту нескольких препаратов. Это особенно важно на фоне ситуации с коронавирусом, когда медики работают с повышенной нагрузкой.

Продукт был разработан фирмой-резидентом Сколково АО «Соцмедика» при участии Национальной ассоциацией заслуженных врачей, прошёл клиническую апробацию и используется в нескольких регионах страны.

В Дагестан представить его приехали представители фирмы-разработчика, а также заместитель генерального директора Национальной ассоциации заслуженных врачей Эмма Хачатурова и советник президента НАЗВ Сергей Титенок.

Новый онлайн-сервис, по информации разработчиков, помогает врачу при назначении пациентам лекарственных препаратов, способствует уменьшению врачебных ошибок и осложнений в клинической практике. После интеграции в медицинскую информационную систему лечебного учреждения, сервис в фоновом режиме отслеживает лекарственные назначения и выдает рекомендации на автоматизированном рабочем месте врача.

Это помогает оптимизировать затраты медицинской организации на закупку медикаментов за счет более рациональных назначений врача, уменьшается риск осложнений и побочных эффектов от применения лекарств, уменьшается время приема врача, повышается качество оказания медицинской помощи.

Искусственный интеллект, работающий в помощь врачу, в считанные доли секунды оценит безопасность применения комбинации препаратов, имеющиеся противопоказания и возрастные ограничения в каждом конкретном случае, а также предупредит о возможной аллергической реакции и возможности замены медикамента его аналогом, спрогнозирует риск побочного действия.

В сумме система помогает как врачу в назначении лекарственной терапии, руководствуясь всеми опубликованными медицинскими знаниями без использования справочной литературы, так и руководителю клиники – контролировать назначения врачей и расход препаратов.

В ближайшие дни система будет внедрена в восьми крупных стационарах республики – РКБ, РКБСМП, РЦИБ, РПЦ, РОЦ, РКБ №2, ГКБ, Каспийская ЦГБ. Три первых месяца использования предоставляются бесплатно, решение о дальнейшем продолжении работы будет рассматриваться после оценки ее эффективности на практике.

Напомним, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в Дагестане были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Тем временем врачи Минздрава, прибывшие из Москвы в Дагестан на помощь в борьбе с коронавирусом, начали покидать республику.

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