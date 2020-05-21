Минобороны перебросит в Дагестан два мобильных госпиталя на 200 мест

Для борьбы с распространением коронавируса Минобороны перебросит в Дагестан два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

«В соответствии с поручением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 21 мая с. г. даны указания об оперативной переброске в Республику Дагестан двух полевых многофункциональных мобильных госпиталей общей вместимостью 200 койко-мест для увеличения коечной сети и оказания помощи больным коронавирусной инфекцией», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы военного ведомства.

В республику также направят отряды РХБ-защиты со специальной военной техникой для проведения дезинфекции и санитарной обработки.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить оказание финансовой поддержки Дагестану для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, МЧС направило в Дагестан группировку специалистов и техники для проведения санобработки социальных объектов республики.

В понедельник Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане. Президент заявил, что ситуация требует неотложных мер.