Путин поручил подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане

Президент Владимир Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, отметив, что ситуация в республике требует неотложных мер.

Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер, передает РИА «Новости».

Он поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в республике. Роспотребнадзор, в свою очередь, должен обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в данном регионе. МЧС должно организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений Дагестана, особенно соцобъектов.

Российский лидер также обратился к жителям Дагестана, заявив, что от сплоченности людей и соблюдения ими ограничений и правил зависит срок завершения ситуации с коронавирусом.

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