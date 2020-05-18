Путин предупредил о сохранении опасности распространения коронавируса

Опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию ситуации, заявил президент России Владимир Путин.

В понедельник Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана на фоне ситуации с коронавирусом. Совещание прошло в режиме видеоконференции, кадры беседы показали в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

В совещании принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране. А в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто, фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений», – заявил Путин.

По его данным, в республике «в последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой». Количество смертей растет, в том числе из-за самолечения и позднего обращения к врачам.

Кроме того, имеется информация, что в регионе не всегда можно получить медпомощь «своевременно и в полном объеме».

Российский лидер указал, что необходимо проанализировать, как в республике исполняются рекомендации по ограничениям на фоне коронавируса.

Он добавил, что Дагестан получит всю помощь для борьбы с распространением заболевания, и призвал максимально быстро решить вопрос с нехваткой тест-систем, оборудования и врачей.

По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане всего выявлено 3 тыс. 460 случаев коронавируса, из них 89 – за последние сутки. В регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.

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