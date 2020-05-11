Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России

Среди российский регионов, лидирующих по числу нарушений режима самоизоляции, оказались Приморский край и южные регионы, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

Для определения таких субъектов использовалось соотношение количества составленных протоколов к числу жителей. В результате в лидерах оказались Краснодарский, Ставропольский, Приморский края, а также Республика Дагестан, передает РИА «Новости».

При этом Валяев отметил, что при рассмотрении статистики необходимо понимать, что все регионы отличаются по численности населения, поэтому в абсолютном выражении она не может обобщать результаты исследования.

Ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что в Москве 9 мая Главконтроль зафиксировал менее 1 тыс. нарушений режима самоизоляции. Также он похвалил жителей Москвы, сказав, что на 9 мая в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции.

Напомним, власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима.

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