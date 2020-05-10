В Москве 9 мая зафиксировали менее 1 тыс. нарушений режима самоизоляции

Главконтроль зафиксировал менее 1 тыс. нарушений режима самоизоляции в Москве 9 мая, в этот день не было массовых скоплений людей и было составлено менее 1 тыс. протоколов, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«9 мая было составлено около 990 протоколов за нарушение режима самоизоляции, это самый низкий показатель за весь период. Граждане достаточно дисциплинированно соблюдали режим ограничений и почти не нарушали его», – отметил Данчиков.

По его словам, парковые и другие рекреационные зоны в городе закрыты, в том числе выход на набережные и смотровые площадки. Основные нарушения были зафиксированы во дворах, около точек торговли, на пешеходных зонах или спортивных площадках.

«Нарушения в День Победы не носили массовый характер, граждане преимущественно остаются дома», – подчеркнул Данчиков.

В начале мая начальник Главконтроля заявил, что около 1,4 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции составляют в Москве ежедневно на протяжении недели. А в период майских праздников, около 6 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции в Москве составлено за первые четыре дня, при этом за 5 мая количество подобных нарушений составило порядка 1,2 тыс. протоколов.

Ранее Данчиков похвалил жителей Москвы, сказав, что на 9 мая в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции.

Напомним, власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима.