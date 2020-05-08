Власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима

Использование жителями Москвы только одного средства защиты – маски или перчаток – будет считаться нарушением и повлечет за собой штраф, заявил министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Данчиков заявил, что «у нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет», передает ТАСС.

«Важно помнить, что вирус передается через контакт, поэтому эти нормы обязательного ношения масок и перчаток обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан», – добавил он.

Министр напомнил, что штраф за несоблюдение данного режима на рабочем месте или в магазине составит 4 тыс. рублей, а в такси или общественном транспорте – 5 тыс. рублей.

«В транспорте соблюдение режима будет контролировать ГКУ «Организатор перевозок» так же, как и сейчас они осуществляют контроль за соблюдением социального дистанцирования. Обязательно будет осуществляться выборочный контроль, и контролеры в общественном транспорте будут заходить и проверять наличие масок и перчаток. На предприятиях и организациях – в зависимости от отраслей: в сфере промышленности будет осуществлять контроль государственная инспекция по недвижимости, отрасль торговли продолжит контролировать департамент торговли», – пояснил Данчиков.

Остальные отрасли, в том числе и строительную, будет контролировать объединение административно-технических инспекций.

«Кроме того, любое промышленное и не промышленное предприятие будет контролировать Роспотребнадзор. На нарушителя составляется протокол, который передается уполномоченному органу для рассмотрения и наложения штрафа», – сообщил Данчиков.

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в столице сделали обязательным.

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