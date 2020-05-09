Москвичей похвалили за соблюдение самоизоляции на День Победы

Жители Москвы на 9 мая в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции, на улицах мало людей, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«На улицах города в целом спокойно. Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными «Яндекса», – индекс самоизоляции составляет 3.6, что значительно выше вчерашнего показателя. День Победы сегодня в Москве празднуют в кругу семьи, и это лучший подарок для наших ветеранов», – заявил Данчиков, передает ТАСС.

В столице проводится усиленное патрулирование парков, скверов и особо охраняемых природных территорий.

Все рекреационные и смотровые площадки в Москве также закрыты, на них установили видеонаблюдение. Праздничный салют жители города смогут понаблюдать по видеотрансляции или из окон домов.

Ранее власти Москвы сообщили, что использование жителями Москвы только одного средства защиты – маски или перчаток – будет считаться нарушением и повлечет за собой штраф.