МЧС приступило к масштабной дезинфекции в Дагестане

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19 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:58  |  vz.ru
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Олигархи девяностых хотят лишить Россию «Столичной»

У России снова заберут права на советские водочные брендыФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро

Вторжение в Венесуэлу с побережья вряд ли будет последнимФото: Rayner Pena/EPA/ТАСС
В недавней попытке вторжения американских наемников в Венесуэлу, как выясняется, есть немало темных мест и загадок. Почему количество наемников было относительно невелико. Куда исчезли те, кому удалось в итоге скрыться от войск правительства Венесуэлы? И почему уже в ближайшее время стоит ожидать новых попыток вооруженного восстания против Мадуро? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно – а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...

Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия отодвинула ближневосточные вопросы на второй план. Однако не убрала их с повестки – и уже этим летом в регионе снова может полыхнуть. А России придется не только работать главным пожарным, но и, возможно, осваивать новые полезные профессии. Подробности...
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Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

Андрей Перла, Политолог
Отечественный креативный класс совершенно не готов признать первенство родной страны ни в одной отрасли человеческой деятельности. Не может русский интеллигент поверить, что среди родных осин что-то делают лучше, чем в сверкающем граде на холме. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              МЧС приступило к масштабной дезинфекции в Дагестане

                 19 мая 2020, 10:31
              Фото: МЧС России/ТАСС
              Текст: Евгения Шестак

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              МЧС направило в Дагестан группировку специалистов и техники для проведения санобработки социальных объектов республики, сообщили в пресс-службе министерства.

              «В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», – сообщается на сайте ведомства. 

              В понедельник Владимир Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, отметив, что ситуация в республике требует неотложных мер.

              Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти треть всех заболевших коронавирусом в Дагестане составляют люди старшего возраста, это количество в два раза больше среднего по России. 


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