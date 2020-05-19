МЧС приступило к масштабной дезинфекции в Дагестане

МЧС направило в Дагестан группировку специалистов и техники для проведения санобработки социальных объектов республики, сообщили в пресс-службе министерства.

«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», – сообщается на сайте ведомства.

В понедельник Владимир Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, отметив, что ситуация в республике требует неотложных мер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти треть всех заболевших коронавирусом в Дагестане составляют люди старшего возраста, это количество в два раза больше среднего по России.