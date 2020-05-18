Попова описала специфику заболевания коронавирусом в Дагестане

Почти треть всех заболевших коронавирусом в Дагестане составляют люди старшего возраста, это количество в два раза больше среднего по России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вовлечение в эпидпроцесс большого количества людей старшего возраста. В России (люди) старше 60 лет вовлекаются в процесс – заболевают или дали симптомные формы – порядка 15% от всех заболевших. А в Дагестане за этот период треть всех заболевших – это люди старшего возраста и 10% – это дети», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Также глава Роспотребнадзора указала, что 10% заразившихся коронавирусом в республике – это дети. По ее словам, такая ситуация указывает на несвоевременное начало соблюдения режима самоизоляции в республике.

«Это очень важный аспект сегодняшнего дня. Как только ситуация изменилась, сразу видно по динамике, снизилась и заболеваемость с интервалом буквально в шесть-семь дней», – добавила Попова.

Она добавила, что эпидемиологическая ситуация в Дагестане находится в зоне внимания с первых дней пандемии, поскольку в регионе очень высокая доля тяжелых форм пневмонии.

«Эпидемическая ситуация на Кавказе и в первую очередь конечно в республике Дагестан в зоне нашего внимания с самых первых дней», – сказала Попова.

По ее словам, рост заболеваемости в Дагестане был зафиксирован с 15 по 22 апреля, следующая волна была с 23 апреля по 5-6 мая, причем заболеваемость выросла в три раза.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в Дагестане почти 60% заболевших имеют тяжелую форму пневмонии, в том время как «по стране удельный вес составляет не больше 20%».

Вместе с тем Попова отметила, что положительный результат в Дагестане дают 35% тестов на коронавирус. В целом по России этот показатель составляет 10-12%, передает ТАСС.

«Это говорит о том, что вирус с республике есть, и здесь еще есть необходимость очень активной работы <...> по расширению тестирования, чтобы сократить этот резервуар в популяции», – сказала она.

Одним из рисков заражения коронавирусом в Дагестане Попова назвала

скопление на границе граждан Азербайджана, которые из-за коронавируса не смогли своевременно покинуть Россию.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, отметив, что ситуация в республике требует неотложных мер.

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