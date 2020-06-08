На Западе предрекли России быструю победу над НАТО из-за Трампа

Намерения президента США Дональда Трампа сократить американский контингент в Германии перечеркнут попытки Пентагона укрепить обороноспособность против России – теперь российские войска могут захватить Прибалтику и победить НАТО не за 60 часов, а быстрее, пишет Forbes.

Автор статьи Дэвид Экс считает, что сокращение численности постоянных сил США в Европе на 9,5 тыс. человек грозит перечеркнуть попытки Пентагона последних лет укрепить обороноспособность против России, приводит текст статьи «ИноСМИ».

Аналитики предрекают, что вероятное вторжение России будет нацелено на восточный фланг НАТО – там сухопутные войска союзников слабее всего, а наиболее уязвимой называется Прибалтика.

Автор пишет, что численность американских сухопутных войск в Европе и так сократилась с 40 тыс. в 2011 году до примерно 25 тыс. в 2014 году. После конфликта на Украине Пентагон попытался восстановить в Европе военную мощь, были возвращены два батальона с 18 пусковыми ракетными установками на гусеничном ходу, развернута бронетанковая бригада на ротационной основе с циклом по девять месяцев. Общая численность войск теперь – 34,5 тыс. человек.

Однако даже с учетом этого силы США и НАТО в Европе неспособны отразить внезапное нападение России на Прибалтику, ссылается автор статьи на калифорнийский аналитический центр «Корпорация РЭНД» (RAND).

Автор напоминает, что в 2016 году РЭНД смоделировал российское вторжение, по которому российская армия быстро давит силой легко вооруженные силы НАТО. Танки альянса слишком медлительны и не успеют прибыть вовремя. В итоге российские войска захватывают Прибалтику за 60 часов.

Вместо наращивания своих сил в Европе армия США под руководством Трампа намерена сократить свое присутствие, считает автор, что делает НАТО уязвимее, и России понадобится уже не 60 часов, а гораздо меньше на то, чтобы занять Прибалтику.

В пятницу американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих. Позже немецкое издание Der Spiegel заявило, что правительство США не доводило до сведения властей Германии информацию об этом решении.

Глава МИД Германии Хайко Маас сдержанно отреагировал на появление этой информации.