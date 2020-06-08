Задержанному в Москве стрелку проводят операцию

Врачи проводят операцию мужчине, устроившему стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненному при задержании, сообщили в правоохранительных органах.

«Следователи пока не могут допросить задержанного, ему сейчас проводят операцию», – сообщил источник ТАСС. Он уточнил, что допрос состоится после того, как врачи дадут разрешение.

Установлена личность задержанного. Это Дмитрий Павлов 1969 года рождения. Мотивы его поступка устанавливаются.

Согласно УК РФ, санкция самой тяжелой ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») предусматривает для задержанного наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, передает РИА «Новости».

Напомним, стрельба произошла на улице Строителей. Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома, ранив двух прохожих.

В результате штурма стрелявший был задержан, он получил ранение.