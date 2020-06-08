Штурмовая группа СОБР задержала стрелявшего из окна мужчину в Москве

Мужчина, который открыл стрельбу из окна жилого дома в Москве, задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что «штурмовая группа СОБР начала штурм квартиры на улице Строителей». После того, как силовики зашли в подъезд, послышались выстрелы и крики.

Сотрудники СОБР попросили позвать медиков.

Источник сообщает, что «стрелявший задержан, он получил ранение».

В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили, что мужчина при задержании «оказал сопротивление и получил ранение».

При этом он «открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений», сообщили в ГСУ СК по городу. Возбуждено уголовное дело по ст. «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что один из правоохранителей также получил ранение, передает РИА «Новости».

Напомним, стрельба произошла на улице Строителей. Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома, ранив двух прохожих.