Теннисистка Кузнецова высказалась об «уехавших с Рашки» людях

Чемпионка двух турниров Большого шлема, российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что устала жить за границей, и выразила мнение, что уехавшие из России граждане «останавливаются в развитии».

«Я не тусуюсь в Москве, а тренируюсь. Для меня это город, где могу отдохнуть душой. После восьми лет в Испании мне было достаточно иностранцев, и мне очень хотелось на родину. Я ругалась с родителями, папа говорил, что мне надо в Петербург, где у него есть свой велотрек и корт. Там шикарные условия, но мне больше нравится в Москве. Я здесь комфортно себя чувствую», – заявила Кузнецова в прямом эфире в Instagram Марии Командной.

По ее словам, из иностранцев русские «больше похожи на итальянцев». «Они такие же сумасшедшие. Но не испанцы. С испанцами у нас хорошие тандемы в теннисе, потому что мы негативные, а они очень позитивные», – добавила спортсменка, сообщает Sport24.ru.

При этом она заявила, что не любит, «когда говорят, что за границей все хорошо, а у нас – все плохо». «Это неправда. Люди, которые рвутся за границу, думают, что там так все хорошо, но там даже хуже. Когда они туда переезжают, останавливаются в развитии. В той же Америке, на Брайтон-Бич люди говорят: «Я с Рашки приехал, я не спикаю по-английски». Идет какая-то деградация», – сказала Кузнецова.

Светлана Кузнецова – заслуженный мастер спорта России, победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница 34 турниров WTA, бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Чаще всех россиян играла в финалах турниров Большого шлема во всех разрядах – 11 раз.