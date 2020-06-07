Летний чемпионат мира по биатлону 2020 года отменен

Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение отменить летний чемпионат мира 2020 года, сообщила пресс-служба организации.

«С большой грустью нам пришлось отменить летний чемпионат мира по биатлону. Мы понимаем, что это будет большим разочарованием для всех спортсменов, которые готовились к этому событию, и болельщиков, с нетерпением ждавших его», – цитирует ТАСС президента IBU Олле Далина.

По его словам, проблемы и неопределенности, вызванные коронавирусом, не позволяют провести мероприятие в этом году.

Соревнования должны были пройти с 19 по 23 августа в Рупольдинге.

Также из-за опасений относительно безопасности был перенесен конгресс IBU, на котором должны были рассмотреть вопрос восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР) в международной организации.

Было принято решение перенести конгресс с сентября на ноябрь 2020 года, мероприятие должно пройти в Праге.

Следующий летний чемпионат мира должен пройти в чешском Нове-Место в 2021 году.

Ранее двукратная победительница Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова выразила мнение, что лучше отменить турниры серии Большого шлема, чем играть при пустых трибунах из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса.