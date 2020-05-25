Турниры серии Большого шлема предложили не проводить без зрителей

Двукратная победительница Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова выразила мнение, что лучше отменить турниры серии Большого шлема, чем играть при пустых трибунах из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

«Конечно, я бы хотела сыграть еще один турнир Большого шлема, но если они будут проводиться без зрителей, то я бы лучше их отменила», – приводит слова спортсменки РИА «Новости».

«Принимать участие в таком турнире – величайшая вещь, и играть без фанатов, которые являются нашим двигателем, мне не нравится, и Большой шлем этого не заслуживает», – цитирует Квитову Agence France-Presse.

В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за распространения коронавируса, ATP впоследствии продлила паузу в сезоне до 31 июля. Кроме того, впервые с 1945 года был отменен Уимблдонский турнир, а «Ролан Гаррос» был перенесен на вторую половину сентября.

Под вопросом также находится проведение Открытого чемпионата США, который должен пройти с 24 августа по 13 сентября. Организаторы заявили, что решение по US Open будет принято в середине июня.

Ранее в Российской премьер-лиге (РПЛ) сообщили, что оставшиеся туры чемпионата России по футболу могут быть проведены без присутствия болельщиков.

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