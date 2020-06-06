Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила рост числа желающих вернуться из США россиян.

«Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», – сказала Захарова в интервью «Парламентской газете».

По ее словам, «еще две недели назад эта точка (США) в части возвращения россиян не считалась самой горячей, в основном «разгружали» Юго-Восточную Азию».

Дипломат также отметила, что «эксперты и ученые не исключают второй волны инфекции [коронавируса нового типа], и даже при гипотетической возможности ее наступления весь мир должен быть «во всеоружии».

Напомним, в понедельник российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что для репатриации из США уже было организовано восемь спецрейсов: семь с восточного побережья и один – с западного.

К 24 мая через портал Госуслуг россияне подали почти 80 тыс. заявлений на возвращение из-за границы вывозными рейсами. На территории других стран оставались свыше 60 тыс. россиян. Кроме того, к 19 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс. россиян.

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