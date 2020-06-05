Тестирование онлайн-тахографов началось в России

В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», началось тестирование онлайн-тахографов, внедрение которых позволит выписывать штрафы за нарушение скоростного режима и режима труда и отдыха (РТО) водителей на основании данных, переданных с такого прибора онлайн. Минтранс разработал проект закона об онлайн-тахографии, его внесение в правительство запланировано на осень. Документ предполагает отлагательный срок вступления в силу: год – для Москвы и Московской области, два года – для остальных регионов.

Сейчас решение о штрафах за нарушение принимает инспектор. При введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован, система сама выставит штраф.

В Минтрансе уточняют, что принятие решений все же будет не полностью автоматическим, так как решение о назначении наказания будет принимать должностное лицо.

Законопроект предполагает оборудование онлайн-тахографами только новых машин. Уже установленные тахографы могут быть использованы до конца срока службы.

Система начнет вводиться через пилотный проект при комплектации автобусов и троллейбусов в рамках обновления пассажирского транспорта в городских агломерациях. В Минтрансе сообщили, что в «пилоте» будет участвовать пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях. Сейчас идет проработка установки устройств и взаимодействие с системой передачи данных, предварительный прогноз по завершению – конец 2020 года.

Для обработки данных по заказу Минтранса уже разработана автоматизированная информационная система «Тахографический контроль». В период «пилота» штрафная система онлайн действовать не будет, а для расширения системы на всю страну нужно «решение на законодательном уровне».

Напомним, в декабре правительство запретило водителям находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов, также они будут обязаны периодически отдыхать от езды, причем не позднее, чем через 4,5 часа после начала поездки.