Максимальное время работы водителей автобусов и фур ограничили

Правительство запретило водителям находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов, также они будут обязаны периодически отдыхать от езды, причем не позднее, чем через 4,5 часа после начала поездки, сообщили в кабмине.

В соответствии с поправками, внесенными в Правила дорожного движения, время управления транспортным средством водителями автобусов и грузовиков (с разрешенной максимальной массой более 3,5 т) должно составлять не более 9 часов в сутки, однако его можно увеличить до 10 часов, но не более двух раз в неделю. Отдыхать водители должны не менее 11 часов в сутки, однако это время можно сократить до 9 часов в ряде случаев, передает ТАСС.

Кроме того, вводятся требования о периодическом отдыхе водителей. Первый такой перерыв должен быть сделан не позднее 4,5 часов с момента начала поездки и продолжаться не менее 45 минут. Перерывы можно дробить на части, первая из которых не может быть менее 15 минут, а последняя – не менее 30 минут. В случае, если водитель не нашел на трассе места для стоянки, он может продолжить движение в поисках нее, однако только в течение 1-2 часов и «с соблюдением необходимых мер предосторожности».

Соблюдение этих требований должно контролироваться с помощью тахографа.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному.

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