Суд освободил давшую показания против Серебренникова экс-главбуха

Мещанский суд Москвы освободил Нину Масляеву, работавшую главным бухгалтером «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, от наказания по делу о хищении почти 129 млн рублей.

«Назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев. Приговор в части наказания к исполнению не приводить», – передает РИА «Новости» слова судьи.

Суд признал Масляеву виновной в мошенничестве, назначил наказание и освободил от него, поскольку она уже отбыла свой срок на стадии следствия – в СИЗО и под домашним арестом.

26 июня Мещанский суд приговорил режиссера Серебренникова к трем годам условно по делу о хищении 129 млн рублей. Юрий Итин и Алексей Малобродский тоже приговорены к условным срокам, Софью Апфельбаум оштрафовали.

Напомним, что суд пришел к выводу, что по указанию Серебренникова через фирмы-однодневки и ИП было обналичено около 132 млн рублей, которые были выделены на театральный проект «Платформа». Из них похищено было около 129 млн рублей.