Немецкий фотограф рассказал о «магии» россиян

В России и россиянах есть некая магия, заявил немецкий фотограф Франк Херфорт.

Херфорт заявил в интервью телеканалу ZDF, что, на его взгляд, россиян объединяет семья – она стоит на первом месте, она «важнее всего», передает РИА «Новости».

Фотограф также развеял миф о том, что русские – угрюмый и необщительный народ. На самом деле они веселы, открыты и гостеприимны, уверен фотограф.

«В любом случае, Россия – это нечто большее, чем (глава государства Владимир) Путин, газ, нефть и стереотипы о водке», – подвел он итог.

Франк Херфорт женат на россиянке, у них двое детей. Недавно он издал фотокнигу «Русские сказки», в которой без слов, одними снимками исчерпывающе обрисовывает жизнь простых русских людей.