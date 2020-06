В США пригрозили мерами против России после статьи о «сговоре» с талибами

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси запросила брифинг разведки для анализа возможных мер против России в связи с сообщениями СМИ о якобы имеющем место «сговоре» с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).

Как сообщается на сайте спикера, Пелоси направила письмо директору Национальной разведки Джону Рэтклиффу и директору Центрального разведывательного управления Джине Хаспел с просьбой провести «межведомственный брифинг для всех членов Палаты представителей в связи с тревожными сообщениями прессы о том, что Россия назначила щедрое вознаграждение за американских солдат в Афганистане», передает РИА «Новости».

Она также отметила «необъяснимое поведение президента [США Дональда] Трампа по отношению к России в свете этих сообщений». По ее словам, возникают следующие вопросы: был ли американский президент проинформирован, и если нет, то почему нет, и почему Конгресс не был проинформирован.

«Конгресс и страна нуждаются в ответах немедленно. Поэтому я прошу немедленно подготовить межведомственную сводку для всех членов Палаты представителей. Конгрессу необходимо знать, что известно разведывательному сообществу об этой серьезной угрозе американским войскам и нашим союзникам и какие существуют варианты привлечения России к ответственности», – отметила Пелоси.

Напомним, New York Times утверждает, что Россия, по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам, связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане». Позже с подобными же утверждениями выступила газета Washington Post. МИД России назвал статью The New York Times вбросом американской разведки.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, Трамп не получал информации о том, что Россия якобы предлагала деньги за убийство военнослужащих США.