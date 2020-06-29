В Сети начали предлагать грин-карту за голос против поправок в Конституцию

Пользователи интернета обратили внимание на рекламу сайта, который обещает выдать грин-карту – вид на жительство в США – тем, кто голосует против поправок в Конституцию.

На главной странице сайта указано, что желающим получить карту нужно совершить несколько действий: пройти первичную регистрацию на самой платформе, отправить фотографию, на которой будет видно лицо и бюллетень с отметкой «против», перечислить 218 долларов (более 15,2 тыс. рублей). Также для подачи заявки необходимо указать все свои персональные данные: номер СНИЛС, а также информацию из паспорта и скан первого разворота документа, сообщает «ФедералПресс».

На некоторых форумах, в частности на Pikabu, несколько пользователей рассказали, что заметили рекламу этого сайта. В комментариях к посту о сайте участники сообщества написали, что домен платформы был создан недавно.

С рассказом о мошенничестве с грин-картами к своим подписчикам также обратился YouTube-блогер, автор канала «Все нормально» Петр Баталов.

Грин-карта считается удостоверением личности, которое дает возможность гражданину иностранного государства проживать и работать в США. Получить идентификационную карту можно несколькими способами: воссоединиться с семьей, заключить брак с гражданином Штатов, работать по ходатайству от работодателя из Америки, претендовать на статус беженца или на политическое убежище. Еще одним способом получить карту является выигрыш в диверсификационной лотерее, которую проводит только правительство Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек, или 37,2% от числа избирателей, зарегистрированных в России. По данным экзитпола ВЦИОМ, за четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России изменения поддержали 76% граждан.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда, 1 июля, будет выходным днем.

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