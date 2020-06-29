ЕС направил Украине насосы для борьбы с наводнением

Евросоюз предоставил Украине экстренную техническую помощь для борьбы с наводнением на западе страны, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«ЕС предоставил экстренную помощь Украине для борьбы с катастрофическим наводнением на западе страны через Европейский механизм гражданской обороны. Зафрахтованный правительством Италии самолет доставил на Украину насосы, палатки, спасательное оборудование, электрогенераторы», – сообщил он, передает ТАСС.

Напомним, МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. Украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что разрушено более 8 тыс. зданий, дороги, дамбы, несколько старых мостов.

Украинский «Оператор газотранспортной системы» принял меры на случай возникновения чрезвычайной ситуации по транспортировке газа из-за наводнения на западе страны.