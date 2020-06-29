Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 13 копеек – до 69,67 рубля, курс евро вырос на 10 копеек – до 78,43 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 40,47 доллара за баррель, передает РИА «Новости».