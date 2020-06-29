С флага штата Миссисипи убрали символику конфедератов

Обе палаты законодательного собрания Миссисипи большинством голосов одобрили законопроект об изменении флага штата, чтобы он не напоминал боевое знамя конфедератов времен Гражданской войны в США, сообщила The Washington Post.

В ходе голосования в верхней палате законодательного органа штата было выдвинуто предложение вынести вопрос на референдум, однако оно было отклонено, отмечает издание. В результате решение об изменении флага было принято самими законодателями, передает ТАСС.

Действующий вариант флага Миссисипи представляет собой сине-бело-красный триколор с горизонтальными полосами, в верхнем левом углу которого располагается боевое знамя Конфедерации: синий крест с белыми звездами на красном фоне. Под полотнищами с этой эмблемой во время Гражданской войны в США южане-конфедераты сражались с северянами.

Согласно принятому законопроекту, действующий флаг штата будет убран немедленно, одновременно с этим будет создан комитет, который займется разработкой нового дизайна.

Накануне губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз пообещал подписать проект закона в случае положительного исхода голосования в заксобрании.

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

На этом фоне спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса США, среди которых есть фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса (1808-1889).

Позже в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту и автору текста гимна Соединенных Штатов Фрэнсису Скотту Ки, а власти Нью-Йорка санкционировали демонтаж памятника президенту США Теодору Рузвельту.

Еще несколько памятников конфедератам снесли в США летом 2017 года, после чего в Шарлоттсвилле произошли столкновения между противниками и сторонниками сноса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.

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