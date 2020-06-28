Власти Миссисипи решили обсудить отказ от символа Конфедерации на флаге

Обе палаты законодательного собрания Миссисипи согласились рассмотреть проект закона об изменении флага этого американского штата, сообщают информационные агентства.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз заявил, что «законодатели находятся в тупике несколько дней», обсуждая «идею нового флага штата». По его словам, споры «вносят раскол, как и сам флаг 1894 года».

Он заявил, что пора «с этим покончить», и обещал подписать проект закона, если «законодатели направят» документ «в эти выходные», передает ТАСС.

В верхнем левом углу флага Миссисипи помещен синий крест с белыми звездами – символ Конфедерации, под которым южане сражались в американской Гражданской войне.

Напомним, предложения избавиться от символики конфедератов зазвучали в США с новой силой после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

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