Путин дал прогноз по инфляции

Президент Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что в ближайшем будущем инфляция в России может достичь показателя в 4%.

«Сейчас у нас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4% и будет», – передает его слова ТАСС.

Путин заметил, что у России есть запас для выхода из кризисной ситуации с минимальными потерями.

«То, что сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», – сказал президент.

Глава государства указал, что резервы в экономике в последние годы выросли в 50 раз.

«Да, нам очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит», – подчеркнул Путин.

При этом, заметил Путин, жизни россиян важнее спасения экономики, передает РИА «Новости».

«Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами – это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится», – сказал президент.

Ранее главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что уровень инфляции в России остается ниже самых оптимистичных прогнозов Центробанка.