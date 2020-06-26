Погребинский объяснил слова Саакашвили об успехах реформ в России

«Саакашвили знает, что Мишустин признан эффективным реформатором на международном уровне, потому и делает такие заявления», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя слова экс-президента Грузии о том, что Россия выигрывает у Украины войну на фронте реформ.

«Саакашвили получил на Украине должность «главного реформатора», поэтому он делает заявления, имеющие отношение к эффективности власти», – рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Бывший президент Грузии в курсе, что российский премьер Михаил Мишустин на международном уровне признан очень эффективным реформатором налоговой системы. И поэтому он говорит, что каким бы врагом Украины ни была Россия – с налогами там обошлись более профессионально и по-реформаторски», – добавил собеседник.

Тем самым, по мнению эксперта, Саакашвили показывает, каких именно изменений он желает добиться на Украине, в том числе и в налоговой системе Украины.

При этом Погребинский обратил внимание на высказывание другого украинского политика – экс-президента страны Петра Порошенко, который заявил об «уникальном шансе» вернуть Крым из-за якобы разворачивающегося «глубокого кризиса» в России.

«Его заявления носят не содержательный, а чисто политический характер, направленный на консолидацию антироссийского электората. Порошенко, в отличие от Зеленского, человек опытный и неглупый. Да, он вор, коррупционер и военный преступник, но он не дурак. Порошенко понимает, что говорит глупости, но политически они вполне оправданы», – отмечает эксперт.

«Экс-президент заинтересован в том, чтобы голоса его партии никуда не уходили, потому он делает и будет делать максимально антироссийские заявления», – заключил Погребинский.

Ранее глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил о том, что Россия находится впереди Украины в том, что касается вопроса дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.

По словам политика, в России «слушают» бизнес гораздо активнее, чем на Украине. «Они выигрывают у нас войну на фронте реформ – ребята, это было главным коньком Украины, (это) как?» – сказал он.

Ранее Саакашвили заявил, что Украину ожидает самая масштабная экономическая катастрофа, в которой многим семьям грозит голод.

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