Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 8 копеек – до 69,1 рубля, курс евро поднялся на 3 копейки, составив 77,47 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 41,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».