Наблюдатель рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию на выездном участке

Голосование по внесению поправок в Конституцию на выездном участке во Владивостоке прошло с соблюдением всех установленных процедур, сообщил наблюдатель Александр Аксененко.

Аксененко присутствовал во время голосования во Владивостоке на выездном участке на улице Русской, 48. Он подчеркнул, что «все установленные процедуры соблюдались», пишут «Аргументы и факты».

Как рассказал Аксененко, «жители заранее ставили УИК в известность о своем желании проголосовать досрочно».

«И желательно, не на участке, а возле дома. Приехали представители комиссии, я как наблюдатель», – сообщил он.

Аксененко рассказал, что «безопасная дистанция для голосования соблюдалась».

По его словам, «те, кто заранее просил приехать, сделали свой выбор».

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Глава государства заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.

Председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, работающая общественным наблюдателем на голосовании о поправках к Конституции, рассказала о мерах безопасности на избирательных участках.

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