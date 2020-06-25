Наблюдатель перечислила особенности процедуры голосования по поправкам к Конституции

Председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, работающая общественным наблюдателем на голосовании о поправках к Конституции, рассказала о мерах безопасности на избирательных участках.

«Тут все действительно очень безопасно и комфортно. Во-первых, людей не очень много, но достаточно. Наверное, было правильным решение сделать несколько дней голосования для того, чтобы не в один день пришло огромное количество людей», – заявила Амельченкова на совещании рабочей группы по голосованию.

Она пояснила, что на входе у нее измерили температуру, в самом помещении есть разметка для соблюдения социальной дистанции.

«Ты подходишь к столу, тебя просят показать паспорт, ненадолго ты опускаешь маску, и тебе дают непосредственно бланк для голосования», – описала Амельченкова процедуру голосования.

Она обратила внимание на индивидуальные пакеты, которые вручаются всем желающим в помещениях для голосования. В них, по ее словам, есть маска, перчатки и ручка в индивидуальной упаковке, ее можно взять с собой после процедуры голосования.

«В помещении есть отдельный вход и отдельный выход, что обеспечивает минимальный контакт между людьми, которые пришли на избирательный участок», – уточнила председатель ВОД.

Все члены избирательной комиссии также пользуются средствами индивидуальной защиты. Процесс голосования, по утверждению Амельченковой, занял у нее не более двух минут.

«Приходите на избирательные участки, все безопасно, все комфортно, все очень быстро», – заключила она.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Глава государства заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.

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