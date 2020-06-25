Наблюдатель перечислила особенности процедуры голосования по поправкам к Конституции

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25 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:19  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Почему Лукашенко меньше любят и в России, и в Белоруссии

«Искусственные ссоры» с Москвой не пошли на пользу ЛукашенкоФото: Алексей Никольский/ТАСС
Александр Лукашенко подтвердил, что он в курсе модных политических трендов, и заявил об иностранном вмешательстве в белорусские выборы. Кто именно, президент не уточнил, но добавил, что кукловоды «и в Польше живут, и из России подкидывают». По мнению экспертов, Лукашенко вынужден идти на неординарные меры, так как сильно растерял поддержку и у себя в Белоруссии, и в братской России. Почему правящий 26 лет политик стал непопулярным? Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

Строить колею будут, скорее всего, китайские компании и рабочиеФото: Zi xin/Reuters
В руководстве Киргизии заявлено о скором начале строительства альтернативного российскому пути доставки китайских товаров в Европу. Железнодорожная магистраль «Китай – Киргизия – Узбекистан» может иметь и важнейшее военное значение. Почему строительство трассы так долго задерживалось – и что это означает для интересов нашей страны в Средней Азии?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Конституция делает нас менее зависимыми от перемен

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Подробности...
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Настало время расплаты за ложь

Алексей Алешковский, сценарист
Раньше либеральная идеология была идеологией прав и свобод, теперь она противопоставляет права свободам: чтобы реализовать права одних, надо ущемить свободы других. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Как Иран чуть не стал частью СССР

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – создать в Иране советскую социалистическую республику. Иран запросто мог стать одной из шестнадцати республик СССР. Подробности...
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          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

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              Наблюдатель перечислила особенности процедуры голосования по поправкам к Конституции

              25 июня 2020, 19:07

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              Председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, работающая общественным наблюдателем на голосовании о поправках к Конституции, рассказала о мерах безопасности на избирательных участках.

              «Тут все действительно очень безопасно и комфортно. Во-первых, людей не очень много, но достаточно. Наверное, было правильным решение сделать несколько дней голосования для того, чтобы не в один день пришло огромное количество людей», – заявила Амельченкова на совещании рабочей группы по голосованию.

              Она пояснила, что на входе у нее измерили температуру, в самом помещении есть разметка для соблюдения социальной дистанции.

              «Ты подходишь к столу, тебя просят показать паспорт, ненадолго ты опускаешь маску, и тебе дают непосредственно бланк для голосования», – описала Амельченкова процедуру голосования.

              Она обратила внимание на индивидуальные пакеты, которые вручаются всем желающим в помещениях для голосования. В них, по ее словам, есть маска, перчатки и ручка в индивидуальной упаковке, ее можно взять с собой после процедуры голосования.

              «В помещении есть отдельный вход и отдельный выход, что обеспечивает минимальный контакт между людьми, которые пришли на избирательный участок», – уточнила председатель ВОД.

              Все члены избирательной комиссии также пользуются средствами индивидуальной защиты. Процесс голосования, по утверждению Амельченковой, занял у нее не более двух минут.

              «Приходите на избирательные участки, все безопасно, все комфортно, все очень быстро», – заключила она.

              Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Глава государства заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.

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