Штаб-квартире НАСА решили присвоить имя первой чернокожей женщины-инженера

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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Судить историю могут только те, кто любит Россию

Сергей Худиев, публицист, богослов
Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. А на тех, кто в принципе враждебен России, не стоит и оглядываться. Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

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              Штаб-квартире НАСА решили присвоить имя первой чернокожей женщины-инженера

              24 июня 2020, 23:59

              Текст: Антон Никитин

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              Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) присвоит своей штаб-квартире в Вашингтоне имя первой в ведомстве афроамериканки-инженера Мэри Джексон, сообщил директор американского ведомства Джеймс Брайденстайн.

              «Штаб-квартира НАСА будет называться штаб-квартирой НАСА имени Мэри Джексон. Мэри Джексон была первой афроамериканкой-инженером НАСА», – приводит слова Брайденстайна ТАСС.

              «С нетерпением жду проведения официальной церемонии присвоения имени», – добавил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

              В сообщении пресс-службы американского космического ведомства отмечается, что Джексон, которая была математиком и аэрокосмическим инженером, начала свою карьеру в Исследовательском центре НАСА имени Лэнгли в штате Вирджиния в 1950-х годах. «Мэри Джексон входила в число очень значимых женщин, которые помогли НАСА преуспеть в деле отправки американских астронавтов в космос», – говорится в заявлении Брайденстайна.

              Джексон относится к группе темнокожих сотрудниц НАСА, которых принято называть «Скрытыми фигурами». В 2016 году вышла одноименная книга Марго Ли Шеттерли о ней и ее коллегах Кэтрин Джонсон и Дороти Воган, а затем в том же году снят фильм.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

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